وقالت الشرطة إنّ أكثر من 40 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنّه تمّت السيطرة على الحريق.

وأضافت في بيان أنّ "عمليات الإنقاذ والبحث لا تزال جارية"، موضحة أنّ "جميع الأجهزة المعنية لا تزال في المكان لمساعدة الضحايا".

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل بشأن سبب الحريق الذي أتى على فندق فلوريش ستاي، الواقع في جنوب المدينة التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة.

ويتحدّر العديد من القتلى من دول إفريقية، وكانوا في الهند لأغراض طبية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقدّم رئيس الحكومة ناريندرا مودي في منشور على منصة إكس تعازيه لعائلات الضحايا، واصفا الحريق بأنّه "مأساة".

وتشهد الهند حرائق متكررة تعود في معظم الأحيان الى سوء حال البنى التحتية وعدم التزام معايير السلامة.

وفي مارس، قتل 10مرضى على الأقل في مستشفى بمدينة كوتاك في شرق الهند جراء حريق ناجم عن التماس كهربائي.