وأوضحت الشرطة أن عناصرها استجابوا لبلاغ عن تهديد بوجود قنبلة، ووصلوا إلى موقع الحادث نحو الساعة الواحدة ظهرا في أحد البنوك بوسط مدينة باكيرسفيلد، بحسب ما قاله السيرغانت إريك سيليدون من شرطة المدينة لمحطة "23 إيه بي سي" التابعة لشبكة آيه بي سي.

وقال السيرغنت إريك سيليدون من شرطة المدينة إن المفاوضات أسفرت عن إطلاق سراح أحد الرهائن، فيما يتمتع الباقون بـ"حالة صحية جيدة".

وأضاف: "لدينا جميع الموارد والإمكانات المتاحة هنا للوصول إلى أكثر الحلول أمانا لهذه الأزمة".

وقال المتحدث باسم بنك جيه بي مورغان تشيس، بيتر كيلي، إن البنك يعمل مع جهات إنفاذ القانون، وإن "التركيز ينصب على سلامة جميع المعنيين"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفرضت السلطات حالة إغلاق على مبان حكومية عدة في المدينة، من بينها مبنى البلدية الشمالي والجنوبي، ومبنى خدمات التنمية، ومقر شرطة باكيرسفيلد.

وأفادت تقارير إعلامية بوجود نحو 10 سيارات شرطة في موقع الحادث، إلى جانب مركبة تكتيكية وعدد من فرق الاستجابة الطارئة.

ويبلغ عدد سكان مدينة باكيرسفيلد نحو 380 ألف نسمة، وهي مركز مقاطعة كيرن الريفية إلى حد كبير، وتقع على بعد نحو 100 ميل (160 كيلومترا) شمال شرق لوس أنجلوس.

وقالت السلطات إن فريق التفاوض التابع لقسم الشرطة في حالات الأزمات كان على اتصال بالمشتبه به عبر الهاتف.

وأضافت السلطات أن عناصر الشرطة فرضوا طوقا أمنيا حول المبنى والمحال التجارية القريبة.