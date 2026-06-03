وبحسب تقارير إعلامية أميركية، انتقد بيلي خلال الاجتماع رئيسة تحرير أخبار الشبكة باري وايس والمنتج التنفيذي الجديد نيك بيلتون، معتبراً أن التغييرات الجارية تضر بالبرنامج.

وفي أعقاب الاجتماع، أبلغت الإدارة بيلي بقرار فصله بشكل فوري، فيما أكد بيلتون أن القرار جاء بعد خلافات متكررة بشأن أسلوب العمل داخل الفريق.

وتأتي الخطوة في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة تشهدها "سي بي إس" نيوز وبرنامج "60 دقيقة" خلال الفترة الأخيرة.