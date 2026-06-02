ووفق ما قال عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم، لـ"سكاي نيوز عربية"، تقرر إقامة العزاء الأربعاء بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي.

وأعاد رحيل سهام جلال عن عمر 54 عاما، تسليط الضوء على أزمتها الصحية التي كانت قد كشفت تفاصيلها بنفسها قبل وفاتها، حيث تحدثت خلال بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" عن معاناتها انسدادا في الشرايين الطرفية، موضحة أن حالتها استدعت تدخلا جراحيا عاجلا.

وقالت الفنانة الراحلة قبل ساعات فقط من وفاتها، إنها "فوجئت بقرار الأطباء إدخالها المستشفى لإجراء عملية جراحية بشكل عاجل، حيث تعاني انسدادا في شريانين، أحدهما في الفخذ والآخر أسفل الركبة، وهو ما تسبب في تدهور الدورة الدموية ووصول الأمر إلى ازرقاق أحد أصابع قدمها بشكل خطير".

وأضافت أنها "تعيش على المسكنات بسبب شدة الألم"، كما أشارت إلى إصابتها في وقت سابق بمشكلات في العصب والغضروف إلى جانب أزمتها الرئيسية المتعلقة بالشرايين.

وتعد سهام جلال من الوجوه الفنية التي حققت حضورا لافتا خلال أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، واشتهرت بشكل خاص من خلال دور "لمياء" في فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" أمام الفنان محمد هنيدي، كما شاركت في نحو 40 عملا فنيا بين السينما والدراما التلفزيونية، من أبرزها فيلم "النمس" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ومسلسل "أين قلبي" مع الفنانة يسرا.

لا بلاغات عن خطأ طبي

وفي السياق ذاته، قال نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه تلقى نبأ وفاة الفنانة الراحلة فقط، موضحا أنه لم تصله أي تفاصيل أخرى من أسرتها بشأن ملابسات الوفاة، في الوقت الذي رفضت أسرتها التعليق على أسبابها.

وأكد مصدر طبي أنه لم ترد أي شكاوى رسمية أو بلاغات تتعلق بوجود خطأ طبي في التعامل مع الحالة.

وكشف عميد معهد القلب الأسبق جمال شعبان، أن الفنانة سهام جلال توفيت بعد خضوعها لعملية جراحية لعلاج انسداد الشرايين الطرفية، معربا عن حزنه لرحيلها في سن مبكرة.

ما مرض سهام جلال؟

يعد انسداد الشرايين الطرفية أحد أمراض الأوعية الدموية الشائعة، ويحدث عندما تتراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تضيقها أو انسدادها جزئيا، وبالتالي انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف، خاصة الساقين والقدمين.

وينظر إليه أيضا باعتباره مؤشرا على وجود تصلب الشرايين في أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك شرايين القلب والمخ، حسبما ذكر المعهد القومي للقلب والرئة والدم، التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأميركية.

ويعد السبب الأكثر شيوعا للمرض، تصلب الشرايين الناتج عن تراكم الترسبات الدهنية داخل الأوعية الدموية، وقد لا تظهر أعراض واضحة على بعض المرضى، لكن أكثر الأعراض شيوعا هي:

- ألم أو تشنجات في الساق أثناء المشي أو صعود السلالم، وتختفي مع الراحة.

- برودة القدم أو الساق مقارنة بالطرف الآخر.

- ضعف أو غياب النبض في القدمين.

- بطء التئام الجروح أو القروح في القدمين.

- تغير لون الجلد أو تحوله إلى الأزرق في الحالات المتقدمة.

- ألم مستمر حتى أثناء الراحة في المراحل الشديدة.

لماذا يعد مرضا خطيرا؟

يحذر الأطباء من أن انسداد الشرايين الطرفية لا يقتصر تأثيره على الساقين فقط، بل يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وموت الأنسجة (الغرغرينا)، وقد يصل الأمر إلى بتر القدم أو الساق في الحالات المتقدمة غير المعالجة، وهو ما سبق أن أشارت إليه الفنانة سهام جلال ذاتها.