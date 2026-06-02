وقالت نقابة المهن التمثيلية في مصر إنها تنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة سهام جلال.

وكانت الفنانة الراحلة وجهت رسالة لجمهورها، تطلب منهم الدعاء قبل ساعات قليلة من خضوعها لجراحة طارئة.

وذكرت تقارير صحفية مصرية أنها دخلت في غيبوبة، وتوفيت بعد وقت قصير في غرفة العناية المركزة.

وعرفت سهام جلال عالم الشهرة بدورها الأبرز في مسيرتها، عندما لعبت دور "لمياء" في فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" مع الفنان محمد هنيدي.

وقدمت نحو 40 عملا فنيا على مدار ما يقارب 20 عاما، أبرزها فيلم "النمس" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ومسلسل "أين قلبي" مع الفنانة يسرا.