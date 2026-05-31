وذكرت صحيفتا "ذي صن" و"ديلي ميل" أن مراسم الزواج المدني أُقيمت في مبنى "أولد ماريلبون تاون هول" وسط العاصمة البريطانية لندن، حيث شوهد الزوجان وهما يغادران دار البلدية متشابكي الأيدي.

وبحسب التقارير، يعتزم الثنائي الاحتفال بزواجهما من خلال حفل فاخر يمتد ثلاثة أيام في جزيرة صقلية الإيطالية بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

وبدأت العلاقة بين دوا ليبا وكالوم تورنر في يناير 2024، قبل أن تعلن المغنية البريطانية ذات الأصول الألبانية خطوبتها رسميا خلال مقابلة مع مجلة "بريتيش فوغ" في يونيو 2025.

ويعد كالوم تورنر من أبرز الممثلين البريطانيين الصاعدين، كما تردد اسمه ضمن المرشحين لتجسيد شخصية جيمس بوند في الجزء المقبل من السلسلة السينمائية الشهيرة.

أما دوا ليبا، فقد حققت شهرة عالمية واسعة منذ انطلاقتها الفنية، خاصة بعد نجاح أغنيتها "بي ذا وان" عام 2016، قبل أن تصبح واحدة من أبرز نجمات البوب في العالم، مع ثروة تقدر بنحو 115 مليون جنيه إسترليني وفق تقارير إعلامية بريطانية.