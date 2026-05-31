وأثارت أصوات الألعاب النارية المفاجئة التي انطلقت ‌قبيل الساعة 11:30 مساء الجمعة حالة من الذعر بين الخيول المشاركة ‌في العرض وعلى ‌ظهور بعضها فرسان.

واندفع نحو 35 حصانا إلى شارع كريستوفورو كولومبو المزدحم، حيث صورهم بعض السائقين بالفيديو وهم يركضون على الطريق. وعثر على آخر حصان ‌عند الفجر على بعد 14 ‌كيلومترا ⁠تقريبا من الموقع الأصلي.

وسقط عدة فرسان عن خيولهم. وأصيب جندي يبلغ 22 عاما بكسور في الضلوع وثقب في الرئة، ⁠لكن حالته ‌ليست حرجة. وأصيب نحو 15 حصانا لكن الإصابات ⁠لم تستلزم قتل أي منها قتلا رحيما.

وقال ⁠ماريو دي سكلافيس، قائد قوات الشرطة في روما، لصحيفة كورييري ​ديلا سيرا الأحد إن الواقعة "تشوه ​صورة القوات وعناصرها".

وأطلقت الألعاب النارية قرب حمامات كاراكالا الأثرية، حيث كانت وحدات الفرسان من الجيش ​وقوات الدرك شبه العسكرية والشرطة تتدرب استعدادا للاستعراض السنوي الذي يقام في الثاني من يونيو.

وقال مسؤولون إن شرطيا من وحدة الطوارئ ​المرورية ‌أشعل مجموعة من الألعاب النارية على بعد حوالي 200 متر ​من مكان الخيول.