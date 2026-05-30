وقالت بلدية غات، في بيان صحفي نشرته بصفحتها على فيسبوك، إن السيول التي جرت على الطريق الرابط بين بلديتي غات وتهاله، الأربعاء الماضي، تسببت في تعرض كابل الألياف البصرية لعدة قطوعات، ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن المنطقة".

وأضافت أنه في اليوم التالي، باشرت الفرق الفنية التابعة لشركة هاتف ليبيا – مكتب غات أعمال الصيانة والإصلاح، رغم سوء الأحوال الجوية وصعوبة الظروف الميدانية، حيث لا تزال الأعمال متواصلة حتى هذه اللحظة لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن من المتوقع عودة خدمات الاتصالات والإنترنت فور الانتهاء من أعمال الإصلاح بشكل كامل.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أصدر الجمعة تعليمات عاجلة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع تداعيات الفيضانات التي شهدتها غات وتهالة نتيجة هطول الأمطار وجريان الأودية.

وشملت التوجيهات، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، سرعة توفير الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية للأسر المتضررة، وتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للعائلات التي اضطرت إلى النزوح من مساكنها، إلى جانب تسخير الإمكانيات وال ليات التابعة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي لسحب وتصريف المياه المتجمعة داخل الأحياء السكنية والمناطق المتضررة، بما يساهم في التخفيف من ثار الأزمة والحفاظ على السلامة العامة .

ووجه الدبيبة، مركز طب الطوارئ والدعم بتسخير الفرق الطبية وسيارات الإسعاف والإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية العاجلة، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية والإغاثية للأسر والمناطق المتضررة من الفيضانات في غات وتِهالة.

وطلب الدبيبة من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بالموافاة بتقارير عاجلة تتضمن الإجراءات والتدابير المتخذة، وحجم الأضرار والاحتياجات القائمة، لعرضها على رئيس الحكومة ومتابعة تنفيذ التدخلات المطلوبة.