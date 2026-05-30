وأضاف نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن "موسم الحج هذا العام عكس صورة وطن يعمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة ضيوف الرحمن"، مبيناً أن "المشاعر المقدسة ظهرت بصورة اتسمت بالتنظيم والانسجام، في مشهد جسّد تكامل الجهود بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج".

وأكد أن حج هذا العام أثبت قدرة المملكة على إدارة الحشود بكفاءة واقتدار، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء من الأمن والطمأنينة والرعاية التي تليق بشرف المكان وقدسية الزمان.

وأشار إلى أن "نجاح الحج ليس نهاية العمل، بل بداية لمسؤوليات جديدة وعهد يتجدد كل عام للحفاظ على مكانة المملكة منارة للأمن والعطاء، وقبلة لخدمة الإسلام والمسلمين".

وبلغ عدد حجاج موسم الحج الجاري 1707301 حاج وحاجَّة، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، بينهم نحو 1546655 حاجا قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة.