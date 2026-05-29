ولا يزال الدافع وراء الحادث مجهولاً. واحتجزت الشرطة 30 طالبة طوال الليل لاستجوابهن.

وأفادت السلطات أن موظفين إداريين في المدرسة سيواجهون إجراءات تأديبية بسبب انتهاكات شروط السلامة، وذلك بعدما تَبين أن أحد أبواب الخروج كان مغلقاً أثناء تدافع الطالبات المذعورات للهروب من المبنى.

وقد أُصيب ما لا يقل عن 79 شخصاً في الحادث.

وقال وزير التعليم، جوليوس أوجامبا، إن معلمينِ اثنين كانا على علم بأن الطالبات يخططن لأمر ما لكنهما تقاعسا عن اتخاذ الإجراء المناسب، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.