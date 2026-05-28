وبحسب الصحيفة، يأتي المشروع ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تخليد بصمة ترامب على عدد من الرموز والمؤسسات الأميركية، ما أثار انتقادات تتهم الإدارة بتعزيز "تقديس الشخصية".

ونقلت الصحيفة عن موظفين حاليين وسابقين في مكتب النقش والطباعة أن مسؤولين كباراً في وزارة الخزانة دفعوا مراراً باتجاه تنفيذ المشروع، رغم أن القانون الأميركي يحظر منذ عام 1866 وضع صورة شخص حي على الأوراق النقدية.

وقال الرسام البريطاني إيان ألكسندر إن ترامب وافق على تصاميم أولية تتضمن ألوان العلم الأميركي وشعاراً خاصاً بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وكان مشروع قانون يسمح بوضع صورة ترامب على الورقة النقدية قد قُدم إلى الكونغرس عام 2025 ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ250 للاستقلال، لكنه لم يحصل على الموافقة حتى الآن.

وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة أن الجهات المختصة تواصل "التحضيرات وعمليات التدقيق اللازمة" تحسباً لأي تطورات تشريعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مديرة مكتب النقش والطباعة السابقة باتريشيا سليمان أبدت اعتراضات قانونية على المشروع، معتبرة أن تنفيذه سيستغرق سنوات، قبل أن تُقال من منصبها في أبريل الماضي.

كما وافقت سليمان في مارس على إدراج توقيع ترامب على الإصدارات المستقبلية من ورقة المئة دولار، في سابقة لرئيس أميركي خلال وجوده في المنصب. ومنذ عام 1861، اقتصرت التواقيع المطبوعة على العملات الأميركية على وزير الخزانة