وأفادت وكالة الأنباء النمساوية أن محكمة الولاية في فينر نويشتات أدانت المتهم البالغ من العمر 21 عاما، وهو مواطن نمساوي يُعرف فقط باسم بيران أ. وفقا لقواعد الخصوصية النمساوية، بتهم تشمل تلك المتعلقة بالحفل الموسيقي.

وقال محامي بيران إن موكله اعترف بالتهم المتعلقة بمخططه في حفل تايلور سويفت في أول يوم للمحاكمة الشهر الماضي.

وتم إحباط مخطط الحفل، لكن السلطات النمساوية ألغت ثلاثة عروض فنية لسويفت في أغسطس 2024.

وقال بيران أيه في كلمات مقتضبة أخيرة قبل أن ترفع المحكمة الجلسة للمداولة قبل إصدار حكم اليوم الخميس: "أود فحسب أن أقول إنني آسف".

وذكرت تقارير أن بيران أيه خطط لاستهداف أشخاص خارج ملعب إرنست هابيل بالمدي أو عبوات متفجرة بدائية الصنع.