ويشهد مشعر منى خلال هذا اليوم كثافة في حركة الحجاج المتجهين إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، بدءا بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسط منظومة تنظيمية متكاملة تسهم في انسيابية الحركة وتوزيع الحشود على مختلف المسارات والطوابق، بما يحقق أعلى معايير السلامة والراحة لضيوف الرحمن.

وسخرت الجهات المعنية إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج خلال أيام التشريق، من خلال خطط تشغيلية متكاملة تشمل النقل والرعاية الصحية والإرشاد والتبريد وتوفير المياه، إضافة إلى الجهود الأمنية والتنظيمية التي تضمن أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

ويحرص الحجاج في "يوم القر" على الإكثار من الذكر والتلبية والدعاء، إذ تعد أيام التشريق من أعظم أيام الذكر والطاعة، وفيها يواصل الحجاج نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع.

ويستمر الحجاج في المبيت بمنى خلال أيام التشريق، مع جواز التعجل لمن أراد مغادرة منى بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس، بينما يفضل كثير من الحجاج إكمال نسكهم بالمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، تأسيا بهدي النبي محمد.