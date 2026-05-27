وأشارت الهيئة إلى أن من بين الحجاج هناك 1,546,655 قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 160,646 من المواطنين والمقيمين.

وأظهرت الإحصاءات أن غالبية الحجاج القادمين من الخارج وصلوا عبر المنافذ الجوية بإجمالي 1,485,729 حاجاً، بينما وصل 54,429 حاجاً عبر المنافذ البرية، و6,497 حاجاً عن طريق المنافذ البحرية.

أرقام تاريخية

وفقا للبيانات التاريخية الصادرة عن الجهات الرسمية السعودية والأرقام التقديرية تجاوز عدد الحجاج منذ بدء التسجيل والإحصاء الرسمي لأعداد الحجاج منذ عام 1970 وحتى نهاية الموسم الحالي 2026 تجاوز عدد الحجاج رقم 106 ملايين حاج وحاجة.

وكانت السعودية بدأت عملية التوثيق الرسمي لأعداد الحجاج في عام 1970، عندما تجاوز عددهم لأول مرة مليون حاج بإجمالي بلغ 1,079,760 حاجاً.

واستمرت أعداد الحجاج في الارتفاع خلال العقود التالية، ليتم تسجيل أعلى رقم للحجاج في موسم 2012، عندما بلغ عدد الحجاج أكثر من 3.1 مليون حاج، بحسب ما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وتراجع عدد الحجاج في بعض المواسم، لكن السنة التي سجل فيها أقل عدد من الحجاج كانت في موسم 2020، وذلك بسبب تفشي وباء كوفيد-19 (جائحة كورونا) حيث تم تسجيل 1000 حاج فقط، لكنه ارتفع في العام التالي للجائحة إلى 58 ألف حاج.