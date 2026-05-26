الإسفنج

قد يكون الإسفنج الذي تمسح به أسطح المطبخ أو تغسل به الأطباق أكثر اتساخا، إذ وجدت دراسة صغيرة عام 2017 أن الإسفنجة تحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا. واقترح الباحثون في الدراسة استبدال إسفنجة المطبخ بانتظام مرة كل أسبوع، وفق مجلة "هيلث".

التخلص من فرش الأسنان المهترئة

تفقد فرشاة الأسنان فعاليتها عندما تهترئ الشعيرات أو تنحني أو تتسخ، ومع بقائها لفترة طويلة في الحمام تبدأ في حمل البكتيريا التي قد تنتقل إلى الأسطح الأخرى.

توصي جمعية طب الأسنان الأميركية باستبدال فرشاة الأسنان كل 3 إلى 4 أشهر، وفي حال كان الشخص ضعيف المناعة أو معرضا للعدوى، أو يتلقى علاجا كيميائيا، أو يعاني من مرض مزمن، فيحتاج إلى استبدالها كل أسبوعين.

فلاتر الهواء

تعد فلاتر الهواء وأنظمة التدفئة والتكييف عنصرا مهما لصحة الرئتين، غير أن قلة صيانتها قد تؤدي إلى توزيع الغبار والعفن والمواد المسببة للحساسية في المنزل.

ويوصي الخبراء باستبدال فلاتر الهواء كل 3 أشهر مع المواظبة على صيانة المكيفات.

صيانة كاشفات الدخان

تعد كاشفات الدخان من أهم أجهزة السلامة في المنزل، غير أن كثيرين يتجاهلون استبدال البطارية أو التأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

وأظهرت بيانات أن منزلا من كل 5 منازل يحتوي على كاشف دخان معطل. وتوصي المنظمات باختبار أجهزة الإنذار الدخاني مرة كل شهر واستبدالها كل 10 سنوات.

التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية بطريقة صحيحة

يخزن كثيرون الأدوية دون وصفة طبية للاستعمال في موسم الحساسية أو الزكام أو الإنفلونزا، وقد تتراكم لديهم أدوية موصوفة لا يستخدمونها بشكل منتظم، غير أن هذه الأدوية تصبح خطيرة عند انتهاء صلاحيتها.

ويوصي الخبراء بتنظيف خزانة الأدوية كل ستة أشهر والتخلص من أي دواء منتهي الصلاحية أو غير ضروري.

وتوصي هيئة الغذاء والدواء الأميركية بالتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية عبر مواقع استرجاع الأدوية أو إرسالها عبر طرود مخصصة مدفوعة مسبقا، وتجنب رميها في القمامة أو في المرحاض.

فلاتر المياه

تصفية فلاتر المياه للماء وتنقيته من الملوثات وتحسين طعمه وإزالة بعض الجراثيم، غير أن تجاهل استبدال الفلاتر يؤثر على فعاليتها ويجعلها بيئة لنمو الجراثيم، ولذلك يوصى باتباع تعليمات الشركة المصنعة.

استبدال ستائر الحمام وبطانتها

تحتوي الكثير من ستائر الحمام وبطاناتها على البكتيريا إذا لم تنظف وتعقم بانتظام، أو يجب استبدالها بالكامل كل ثلاثة أشهر. وينبغي تنظيف الحمام بالكامل أسبوعيا ويوميا إذا كان أحد أفراد المنزل مريضا.