وبحسب مجلة "هيلث" لغسل الشعر مرة واحدة في الأسبوع عدة فوائد، ويعد ذلك مريحا ويساعد في تحسين فروة الرأس، فيما يحتاج ذوو الشعر الجاف أو المجعد أو الكثيف إلى غسل شعرهم مرة كل أسبوع أو أسبوعين فقط.

تقليل تهيج وجفاف فروة الرأس

مثل بشرة الوجه، تحتوي فروة الرأس على غدد دهنية تنتج الزيوت الطبيعية لترطيب الشعر وفروة الرأس.

ويزيل الإفراط في غسل الشعر هذه الزيوت الطبيعية، غير أن الاكتفاء بغسله مرة واحدة في الأسبوع قد يساعد على استعادة هذه الزيوت.

تقليل الدهون الزائدة

يعد غسل الشعر مرة واحدة خيارا مناسبا للأشخاص ذوي فروة الرأس الجافة والشعر الدهني.

ويساعد ذلك في تنظيم إنتاج الزيوت، وتشير بعض الدراسات إلى أن الغدد الدهنية تزيد من إنتاج الزيوت لتعويض الرطوبة المفقودة، ما يؤدي إلى شعر شديد الدهنية وفروة رأس جافة ومتهيجة.

نمو صحي للشعر

يعد الشعر الجاف أكثر عرضة للتساقط، وفي حال ملاحظة تزايد تساقط الشعر ينصح بتقليل عدد مرات غسل الشعر.

كما أن غسل الشعر مرة واحدة في الأسبوع فقط يساعد فروة الرأس على الاحتفاظ بالزيوت التي تغلف ساق الشعر، ما يزيد قوة الشعر وكثافته ولمعانه.

سلبيات غسل الشعر مرة واحدة

ينصح الأشخاص ذوو البشرة الدهنية أو ذوو الشعر الناعم أو الذين يستخدمون الكثير من منتجات الشعر أو الذين يتعرقون كثيرا بغسل الشعر لأكثر من مرة في الأسبوع.

احتمال زيادة تراكم الأوساخ والتهيج

يرتبط تجاهل غسل الشعر بشكل كافٍ بتراكم الدهون والأوساخ، خاصة لدى الأشخاص الذين يتبعون نمط عيش نشيط أو لديهم شعر دهني وناعم.

ويترك غسل الشعر مرة واحدة في الأسبوع فروة الرأس معرضة لتراكم الزيوت والبكتيريا والخمائر ومنتجات الشعر وخلايا الجلد الميتة والروائح.

ويؤثر هذا التراكم على الشعر ويسد البصيلات ويهيج الفروة، ويؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر والحكة والقشرة.

ارتفاع خطر الفطريات والالتهابات الجلدية

يسهم تراكم العرق والزيوت والأوساخ في خلق بيئة مثالية لنمو الفطريات والبكتيريا في فروة الرأس، كما أن قلة غسل الشعر تمنح خميرة المالاسيزيا، التي تسبب القشرة، فرصة أكبر للنمو والتغذي على الزيوت، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الحكة والروائح الكريهة.

وترتبط فروة الرأس الغنية بالدهون والخمائر بالتهاب الجلد الدهني، وهو حالة جلدية غير معدية تسبب بقعا متقشرة ومتهيجة في مناطق دهنية من الرأس. وتشير دراسة إلى أن غسل الشعر أكثر يساعد على تقليل تلك القشور والخمائر والاحمرار المرتبط بالتهاب الجلد الدهني.