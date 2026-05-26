وقال الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي ​الحذيفي في الخطبة التي ألقاها الثلاثاء بمسجد نمرة إن الحجاج ‌قدموا "من كل فج عميق لأداء النسك، إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون ‌البيت العتيق والمشاعر المقدسة".

وأضاف: "لا ‌فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله، واتباع لسنة نبيه".

وتضمنت الخطبة عددا من التوجيهات الإيمانية والنصائح الدينية، حيث حث الحذيفي الحجاج على تقوى الله لأنها سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن أعظم الاستعداد ليوم القيامة يكون بتحقيق التوحيد وعبادة الله وحده، والابتعاد عن المعاصي والسيئات.

وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا ⁠وقصرا في مسجد ‌نمرة اقتداء بالرسول محمد، فيما دعا المركز الوطني ⁠للأرصاد ضيوف الرحمن إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس ⁠مع الحرص على البقاء في المواقع المظللة حتى الساعة الرابعة مساء ​لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري.

وقالت ⁠المديرية العامة للجوازات ​في وقت سابق إن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة تجاوز 1.5 مليون حاج، فيما ​وضعت السلطات السعودية خططا للنقل والتفويج والإقامة تستوعب أكثر من مليوني حاج.

ومع غروب شمس اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة حيث يؤدون فيها صلاتي ​المغرب ‌والعشاء ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم العاشر من ذي الحجة ​تأسيا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.