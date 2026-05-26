وقالت السلطات المحلية في بيان إن "حادث سير خطيرا" وقع في المدينة قرابة الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، دون الكشف في البداية عن حصيلة رسمية للضحايا أو المصابين.

ونقلت الشبكة عن مسؤول محلي قوله إن السلطات لم تتمكن بعد من تأكيد عدد القتلى، بينما أظهرت صور من موقع الحادث حافلة صغيرة مقلوبة بجوار خط السكة الحديد.

كما دفعت السلطات بفرق الطوارئ والإسعاف إلى مكان الحادث، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والتحقيق.

وأكدت وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرليندن، عبر منصة "إكس"، أن الحادث شمل حافلة مدرسية، واصفة ما جرى بأنه "حادث لا يمكن وصفه".

من جهتها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن حزنها بعد الحادث، مقدمة تعازيها إلى عائلات الضحايا والمصابين.