وقال البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر إن ترامب سيخضع "لفحوصات طبية دورية ومتعلقة بالأسنان ضمن نظام رعايته الصحي الوقائي الدوري".

وكان الطبيب شون باربابيلا قد قال في أكتوبر الماضي إن ترامب لديه قلب وجهاز وعائي لشخص يبلغ من العمر 65 عاما على الرغم من أنه يبلغ من العمل 79 عاما، ذلك بعدما وصفه الرئيس بـ"الفحص الطبي نصف السنوي".

يشار إلى أن الرؤساء الأميركيين عادة ما ينشرون معلومات بشأن صحتهم، على الرغم من أنهم غير ملزمين قانونيا بالقيام بذلك.