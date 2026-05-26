وقضى الحجاج ليلتهم ​في مشعر منى بعد قضاء يوم التروية هناك اقتداء ‌برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسط انسيابية تامة في الحركة في ظل ‌متابعة دقيقة من ‌وزارة الحج والعمرة السعودية والسلطات الأمنية والصحية والخدمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي في مؤتمر صحفي إن "الحالة الصحية العامة ‌للحجاج مستقرة وآمنة"، ⁠مشيرا إلى عدم رصد "أي حالات لتفش أو أوبئة مؤثرة".

ونصح المتحدث ضيوف الرحمن بالحرص على الإكثار من ⁠شرب المياه والسوائل ‌واستخدام المظلات الشخصية مع تجنب التعرض ⁠المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة في ظل ⁠ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام.

وقالت حاجة ​مصرية لرويترز بعد ⁠أن وصلت ​إلى مشعر عرفات: "شعور لا أستطيع وصفه... إن ربنا كتب لنا الوصول إلى هذا ​المكان، وزيارة مكان الرسول عليه الصلاة والسلام زاره، دي بركة كبيرة وفضل من ربنا".

ويؤدي الحجاج في وقت لاحق من اليوم صلاتي الظهر ​والعصر ‌جمعا وقصرا والاستماع إلى خطبة يوم عرفة اقتداء بسنة ​الرسول محمد.