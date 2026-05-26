ويُعد النبع أكبر ينبوع حار في الولايات المتحدة، ومن بين الأكبر عالميا، ويتميز بمياهه الزرقاء اللامعة المحاطة بألوان برتقالية وصفراء زاهية.

وتقع معظم محمية يلوستون نحو 96 بالمئة من مساحتها في ولاية وايومنغ، ويقع 3 بالمئة من مساحتها في ولاية مونتانا، و1 بالمئة في ولاية إداهو، وتبلغ مساحتها 8987 كلم⊃2;.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الألوان البرتقالية المحيطة بالمياه تعود إلى كائنات مجهرية تعرف باسم "الكائنات المحبة للحرارة"، وهي كائنات تعيش في البيئات شديدة السخونة المنتشرة داخل ينابيع يلوستون.

ويبلغ عرض النبع نحو 300 قدم، فيما يصل عمقه إلى 120 قدما، ضمن منطقة تضم أكثر من 100 ألف معلم حراري مائي، إضافة إلى نحو 500 ينبوع حار، تمثل قرابة نصف إجمالي الينابيع الساخنة في العالم.

ويُصنف منتزه يلوستون الوطني كأول حديقة وطنية في الولايات المتحدة منذ عام 1872، ويشتهر بتكويناته الجيولوجية الفريدة، إضافة إلى وقوعه فوق بركان هائل يرى علماء أنه قد يتسبب بكارثة جيولوجية كبرى في حال ثورانه.

كما تعد الحديقة واحدة من آخر النظم البيئية المعتدلة الكبيرة شبه السليمة على الأرض، وتحتضن تنوعا حيوانيا واسعا، أبرزها قطعان البيسون التي تعيش في المنطقة منذ عصور ما قبل التاريخ.

ومن المقرر أن تستضيف المتنزهات الوطنية الأميركية خلال أغسطس المقبل فعاليات واسعة بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، تحت شعار "الاحتفال بقصة أميركا"، وتشمل مئات الأنشطة في 433 حديقة وطنية أميركية.