وقال المتحدث باسم شرطة طوكيو يوسوكي كويدي لوكالة فرانس برس إن الرجل رش المادة قرب آلة بيع في الطابق الأرضي من المبنى.

من جهته، أفاد مسؤول محلي في جهاز الإسعاف بـ"إصابة نحو 20 شخصا"، بعدما ورد بلاغ عن انتشار "رائحة" في المنطقة التي تستقطب عادة أعدادا كبيرة من السياح.

وقبيل الظهر، أغلقت شوارع محيطة بالمبنى الواقع في حي غينزا التجاري، المعروف بمتاجره الفاخرة، فيما انتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في المكان.

إلا أن المارة، ومعظمهم من السياح، واصلوا التجول في المنطقة والتقاط الصور، بينما خرج بعضهم بهدوء من أبواب أخرى للمركز التجاري.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان شخصين ينقلان إلى سيارة إسعاف، فيما كان مسعفون وعناصر يرتدون بزات واقية يخرجون أشخاصا من المركز التجاري لمعاينتهم داخل مركبات مخصصة لذلك.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كاي" بأن الإصابات تبدو طفيفة. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، وفق مسؤول في الموقع، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ولا تزال العاصمة اليابانية متأثرة بهجوم بغاز السارين استهدف مترو طوكيو في مارس 1995، وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين.

وتبقى الجرائم العنيفة نادرة نسبيا في اليابان، التي تسجل معدلات قتل منخفضة وتطبق قوانين لحيازة الأسلحة النارية تعد من الأكثر تشددا في العالم.

لكن البلاد تشهد من حين إلى آخر هجمات بالسكاكين وإطلاق نار، كما حدث في اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو 2022.

وفي كانون ديسمبر الماضي، أصيب 14 شخصا في هجوم بسكين داخل مصنع في وسط اليابان، شهد أيضا رش سائل مجهول.