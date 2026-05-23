ويظهر الفيديو ترامب وهو يتخلص من كولبير بطريقة ساخرة، في مشهد اعتبره متابعون امتدادا للصراع الطويل بين الرئيس الأميركي والمذيع المعروف بانتقاداته اللاذعة لترامب خلال السنوات الماضية.

ويعد كولبير من أبرز الإعلاميين منتقدي ترامب بشكل متكرر، خصوصا خلال ولايته الرئاسية الأولى، إذ تحولت فقراته الساخرة في برنامج "ذا ليت شو" إلى منصة شبه يومية لتفنيد سياسات الرئيس الأميركي وشخصيته.

في المقابل، اعتاد ترامب الرد على منتقديه عبر منشورات على منصته "تروث سوشال"، إضافة إلى مشاركة مقاطع ساخرة وصور ومواد مولدة بالذكاء الاصطناعي، ضمن أسلوبه القائم على السخرية والهجوم المباشر.

ويأتي نشر الفيديو بالتزامن مع انتهاء مسيرة كولبير في برنامجه الليلي، مما دفع كثيرين إلى اعتبار الخطوة محاولة من ترامب للتشفي بأحد أبرز خصومه الإعلاميين.