وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "على الرغم من أنني كنت أرغب بشدة في أن أكون مع ابني دون جونيور وزوجته المستقبلية بيتينا، فإن الظروف المتعلقة بالحكومة وحبي للولايات المتحدة لا يسمحان لي بذلك".

وأضاف: "أشعر أن من المهم لي البقاء في البيت الأبيض خلال هذه الفترة المهمة".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه إدارته محادثات دبلوماسية مع إيران بوساطة باكستانية، وسط مؤشرات على احتمال العودة إلى التصعيد العسكري إذا فشلت المفاوضات.

وكان ترامب قد قال للصحافيين في وقت سابق: "لدي ملف اسمه إيران وأمور أخرى".

وبحسب شبكة "سي ان ان"، كان من المقرر إقامة حفل الزفاف مطلع الأسبوع المقبل في إحدى جزر الباهاما، فيما أظهرت وثائق رسمية أن ترامب جونيور وبيتينا أندرسون أتما زواجهما قانونيا بالفعل.