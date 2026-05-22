ودانت محكمة في مدينة دراغينيان بجنوب شرق فرنسا في 15 مايو، المغني البالغ 41 عاما، والذي يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، بتهمة الاغتصاب ومعاقبته بالسجن خمس سنوات بعد محاكمة استغرق أربعة أيام.

ومثل لمجرد أمام المحكمة طليقا في جلسة مغلقة، بطلب من الضحية، ولم تُصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه.

وكان الادعاء التمس سجن لمجرد لعشر سنوات، فيما طلب دفاعه تبرئته من التهمة التي ظل ينكرها.

وتعود أحداث القضية إلى العام 2018 حين كانت المدعية تعمل نادلة والتقت لمجرد في ملهى ليلي، وتقول إنها قبلت مرافقته لشرب كأس في الفندق حيث كان ينزل فيه، لكنه أخذها إلى غرفته واغتصبها.

وينكر لمجرد ادعاءات الفتاة، ويقول إن العلاقة كانت برضى الطرفين.

وسبق أن وُجّهت لسعد لمجرد اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في الولايات المتحدة.

وفي فرنسا حُكم عليه عام 2023 بالسجن ست سنوات بعدما اتهمته شابة باغتصابها وضربها في 2016، وكان مقررا عقد جلسة الاستئناف في يونيو 2025 لكنها أُرجئت بسبب ملاحقات بحق المدعية وأقارب لها.