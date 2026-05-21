وسيقام الزواج الثاني لدونالد ترامب جونيور البالغ 48 عاما، نهاية هذا الأسبوع، حيث سيعقد قرانه على بيتينا آندرسون في جزر البهاما، وفق وسائل إعلام أميركية.

وفي تصريح لصحافيين في المكتب البيضوي ردا على سؤال حول ما إذا سيحضر حفلة زفاف ابنه، قال ترامب: "يود أن أحضر. سيكون احتفالا صغيرا ومغلقا، وسأحاول أن أحضر".

وأضاف: "لقد قلت، هذا توقيت غير مناسب بالنسبة إلي. لدي إيران وأمور أخرى".

وأوضح ترامب أنه يدرك كيف ستتناول وسائل الإعلام الأمر إذا حضر الزفاف فيما مصير الحرب ما زال معلقا.

وتابع قائلا: "هذه معركة لا يمكنني أن أربحها. إن حضرت، أهاجَم. وإن لم أحضر، أهاجَم من وسائل إعلام الأخبار الكاذبة طبعا".

وتعهد ترامب الخميس، بأن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم ‌عالي التخصيب، على الرغم من تصريحات إيران ‌بأنها ‌لن تسلمه.

وأكد ترامب في حديث للصحفيين بالبيت الأبيض أنه: "سنحصل عليه. لسنا بحاجة إليه، ‌ولا نريده. ‌ربما ⁠ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن نسمح لهم بحيازته".

وفي ما يتعلق بالملاحة البحرية، قال ترامب: "لا نريد رسوم عبور على مضيق هرمز"، في إشارة إلى أهمية ضمان حرية حركة التجارة والطاقة عبر الممر المائي الحيوي.

وكان ⁠مصدر إيراني كبير قد قال لرويترز الخميس إنه ‌لم يتم بعد التوصل ‌إلى ‌اتفاق مع الولايات المتحدة لكن تم ‌تضييق ‌الفجوات.

ووفق المصدر فإن اليورانيوم المخصب في ⁠إيران ‌وسيطرة طهران ⁠على مضيق هرمز ما ⁠زالا من ⁠بين النقاط العالقة.