وأفادت ‌السلطات ‌بأن عمليات البحث جارية للعثور على أشخاص يحتمل أنهم ما زالوا تحت الأنقاض. وعرضت وسائل ‌إعلام لقطات لرجال ‌إنقاذ وسكان ⁠ينقبون بين الركام.

وقالت السلطات إنه تم فتح تحقيق في الحادث، وطلبت ⁠من ‌سكان المباني المجاورة إخلاء منازلهم ⁠كإجراء احترازي تحسبا لانهيارات أخرى محتملة.

وشهدت مدينة فاس التي يعود تاريخها ​إلى القرن ⁠الثامن وثالث أكبر ​مدن المغرب من حيث عدد السكان، حوادث مماثلة ​في الشهور الماضية، بما في ذلك انهيار مبنيين في ديسمبر أسفر عن مقتل ​22 ‌على الأقل.