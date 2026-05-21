المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للوثائق القانونية في روسيا، يتمكن بموجبه الأجنبي من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بموجب إجراء مبسط بعد 3 سنوات من الزواج من مواطن روسي أو مواطنة، ويقيم بشكل دائم في البلاد.

ويُشترط للحصول على التصريح وجودُ طفل مشترك يعيش بشكل دائم في روسيا ويحمل الجنسية الروسية. ويجب أن يكون لدى الوالد الثاني أيضا جواز سفر روسي.

ويجب كذلك التأكد من عيش المقيم مع طفل لمدة 3 سنوات في المحكمة على الأقل قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة.

وسيتم إلغاء تصريح الإقامة المؤقتة أو تصريح الإقامة إذا ألغت المحكمة التبني أو سجل إثبات الأبوة أو إبطال الزواج الذي أصبح أساسا لاستلام المستندات.

من جانبه، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إنه بعد تشديد هذه المتطلبات، سيصبح الدخول في زواج وهمي عديم الفائدة للحصول بسرعة على تصريح إقامة مؤقتة.