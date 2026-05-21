وخلال حديثه مع عدد من الحاضرين، أشار البابا (70 عاماً) إلى أنه يفضل تناول الهوت دوغ مع "الخردل والكاتشب"، بعدما مازحه أحد المصلين بالقول إنه "تناول من النقانق الساخنة أكثر من أي بابا آخر في التاريخ"، نظراً لأصوله القادمة من مدينة شيكاغو الأميركية.

ورد البابا مازحاً في البداية: "فقط مع الخردل"، قبل أن يصحح سريعا: "الخردل والكاتشب".

هدية على شكل "هوت دوغ"

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليق البابا لاقى تفاعلاً بين الحضور، إذ ألقى أحد المصلين لعبة محشوة على شكل "هوت دوغ" باتجاهه، بينما بدا البابا وكأنه يحاول الإمساك بها وسط أجواء مرحة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يُعرف البابا، الذي كان يُعرف سابقاً باسم الكاردينال روبرت بريفوست، بحبه للمأكولات الأميركية الكلاسيكية، لدرجة أن بعض الكاثوليك كانوا يرسلون له البيتزا المفضلة لديه من شيكاغو إلى روما على الثلج الجاف.

كما أصبح البابا في وقت سابق من هذا العام حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مرتدياً حذاءً رياضياً من علامة نايكي مع ملابسه الكهنوتية، ما دفع بعض المستخدمين لوصفه بأنه "أروع بابا على الإطلاق".