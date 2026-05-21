وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية نقلا عن النيابة العامة، أن هؤلاء الأشخاص تم احتجازهم على خلفية اتهامات تتعلق بدار حضانة واحدة تديرها الدولة في وسط المدينة.

وأكدت سلطات التحقيق للصحيفة أن الأشخاص المتورطين متهمون باغتصاب واعتداءات جنسية على قاصرين، فضلا عن ارتكاب أعمال عنف بحقهم.

يُشار إلى أن بعض المحتجزين كانوا قد أُوقفوا بالفعل عن العمل في وقت سابق.