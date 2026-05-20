وقد نشرت رئيسة الوزراء الإيطالية مقطع فيديو للقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مودي وهو يقدم لها الحلوى، وعلقت ميلوني في الفيديو واصفة إياها بأنها "حلوى جيدة جدا جدا".

السر في إهدائها هذه العلبة بالذات هو اسمها، فهي حلوى من نوع "ميلودي"، وكأنها تمزج اسم ميلوني ومودي في اسم واحد "ميلودي"، وهي مزحة لاقت صدى على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الأكيد هو أن ما أهداه مودي إلى ميلوني لم يكن سوى مزحة لطيفة ربطت بين اسميهما كهدية رمزية بسيطة وليست شيئاً رسمياً أو دبلوماسياً كبيراً.

نوع الحلوى

والحلوى المهداة من نوع توفي (Toffee) ومغطاة بطبقة خارجية من الكراميل، وداخلها حشوة بنكهة الشوكولاتة الكريمية.

تُنتج هذه الحلوى شركة هندية شهيرة هي بيرل برودكتس Parle Products، وهي نفس الشركة التي تصنع بسكويت بيرل جي Parle-G الشهير.

كان مودي قد التقى الثلاثاء بميلوني في العاصمة روما، وأجرى الجانبان محادثات بشأن العلاقات المشتركة.

وكتب رئيس الوزراء الهندي على منصة "إكس": "عند وصولي إلى روما، أتيحت لي الفرصة للقاء رئيسة الوزراء ميلوني على العشاء، تلاها زيارة إلى الكولوسيوم. لقد تبادلنا وجهات النظر حول مجموعة واسعة من المواضيع، وأتطلع إلى محادثاتنا اليوم لمواصلة الحديث حول كيفية تعزيز الصداقة بين الهند وإيطاليا".

من جانبها، رحبت ميلوني بمودي بحرارة في منشور آخر، وكتبت: "مرحبا بك في روما يا صديقي!"، كما شاركت صوراً للزعيمين في المدرج التاريخي، مسلطة الضوء على تفاعلهما غير الرسمي خلال الزيارة.

وتحظى العلاقات الهندية الإيطالية بتقدم كبير في الآونة الأخيرة وتعاون مشترك في القطاعات الرئيسية خاصة التجارة والاستثمار الأجنبي والدفاع والطاقة.