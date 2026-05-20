وأضاف المركز الأوروبي المتوسطي أن ‌الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا.

وذكرت وكالة ‌أنباء ‌فارس الإيرانية أن زلزالا بقوة 4.7 درجة هزّ أجزاء من إقليم هرمزجان ‌وشعر به سكان ‌مدينتي ⁠قشم وهرمز، بالإضافة إلى المناطق الريفية في بندر عباس.

وأضافت ⁠الوكالة ‌أن مركز الزلزال كان بالقرب ⁠من بندر لافت على عمق ⁠20 كيلومترا.

وصرّح المدير العام لإدارة الأزمات ⁠في إقليم هرمزجان لوسائل الإعلام الإيرانية قائلا إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي أضرار جرّاء الزلزال، لكن عمليات التقييم لا تزال ‌جارية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد أفادت الأسبوع الماضي نقلا عن المركز الوطني الإيراني لرصد الزلازل، أن زلزالا بقوة 4.6 درجة على ‌مقياس ‌ريختر ضرب العاصمة طهران.

وتقع طهران، العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، على أو قرب عدة خطوط صدع رئيسية، وتتعرض بين الحين والآخر لزلازل.