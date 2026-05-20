وتظهر في الصورة التي نشرها الشرع على حسابه في "إكس" علبتان من عطر "ترامب فيكتوري" إحداهما حمراء والأخرى سوداء، كتب عليها اسم العطر باللون الذهبي، وأمامهما بطاقة تحمل ختم البيت الأبيض وتوقيع ترامب.

وأرفق الشرع الصورة بمنشور كتب فيه: "بعض اللقاءات تترك أثرا، أما لقاؤنا فقد ترك عبقا مميزا".

وأضاف: "نأمل أن تواصل روح ذلك اللقاء في الإسهام بترسيخ علاقة أقوى وأكثر متانة بين سوريا والولايات المتحدة".

وتضمنت البطاقة التي تحمل ختم البيت الأبيض وتوقيع ترامب عبارة: "أحمد، الجميع يتحدث عن الصورة التي التقطناها عندما أهديتك هذا العطر الجميل في حال نفد منك!".

وفي نوفمبر الماضي، أظهر مقطع فيديو من لقاء في البيت الأبيض ترامب وهو يرشّ عطرا من مجموعته الخاصة على الشرع، قبل أن يقدمه له كهدية.

كما رشّ الترامب من نفس العطر على وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، الذي حضر المباحثات الأميركية السورية في البيت الأبيض.

وجاء الاجتماع وقتها في إطار مساعٍ لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، بعد تولي الشرع رئاسة البلاد إثر انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد.