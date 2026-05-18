فقد حمل ملصق وقميص وكنزة علما صينيا عليه 6 نجوم بدلا من 5، وكانت تباع على موقع الاتحاد.

وأعدت هذه المنتجات احتفاء بانتصارات الصين في بطولة العالم لفرق تنس الطاولة، التي أُقيمت في لندن الأسبوع الماضي.

وظهرت لاحقا نسخة أخرى بالعدد الصحيح من النجوم، لكنها كانت موضوعة في غير مكانها الصحيح.

وأزيلت هذه المنتجات منذ ذلك الحين من موقع الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

وتفاعل المشجعون الصينيون بغضب شديد مع هذه الأخطاء، إذ حصد مقال على تطبيق "ويتشات" طالب باعتذار من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة ومن اتحاد إنجلترا لتنس الطاولة، أكثر من 50 ألف مشاهدة.

كما جرى تداول هذه الأخطاء على نطاق واسع عبر منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو".

وكتب أحد المشجعين، مع وسم حسابي الاتحاد الدولي لتنس الطاولة واتحاد إنجلترا، في تعليق نال أكثر من ألفي إعجاب: "هل لديكم أدنى قدر من الاحترام للصين وللرياضيين؟".

وتساءل آخر: "أي دولة تملك علما بـ6 نجوم؟".

ووجه آخرون غضبهم إلى الاتحاد الصيني لتنس الطاولة، الذي لم يصدر أي تعليق علني حتى الآن حول الأمر.

وكتب أحد مستخدمي "ويبو": "ألا يهتم الاتحاد الصيني لتنس الطاولة بأبسط القضايا الأساسية؟".

كما اشتكى آخرون من أن المنتجات تجاهلت المصنفة الأولى عالميا سون يينغشا، التي فازت بجميع مبارياتها في البطولة، ووضعت بدلا منها زميلتها وانغ مانيو.

وقال مستخدم آخر: "هم لا يعرفون كيف يبدو العلم ذو النجوم الخمس، ولا يعرفون ماذا يعني لقب أفضل لاعب".