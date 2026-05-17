أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ مساء الأحد، بعد الاطلاع على نتائج الترائي وتقارير الرصد الواردة من المختصين والخبراء و"الشوّيفه" في مختلف أنحاء الدولة، عبر منظومة المراصد المعتمدة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفلكية المختصة.
وأوضح المجلس أن أعمال تحري الهلال جرت وفق منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الضوابط الشرعية وأحدث التقنيات الحديثة في الرصد الفلكي، بما يعزز دقة وموثوقية نتائج التحري.
وبناءً على ثبوت الرؤية الشرعية، أعلن المجلس أن الاثنين 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة، فيما يوافق الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة الإمارات.
وفي السعودية، أعلنت المحكمة العليا أن يوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.