وأوضح المجلس أن أعمال تحري الهلال جرت وفق منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الضوابط الشرعية وأحدث التقنيات الحديثة في الرصد الفلكي، بما يعزز دقة وموثوقية نتائج التحري.

وبناءً على ثبوت الرؤية الشرعية، أعلن المجلس أن الاثنين 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة، فيما يوافق الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة الإمارات.

وفي السعودية، أعلنت المحكمة العليا أن يوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.