وتفوقت ‌أغنية "⁠بانجارانجا" للمغنية دارا على ⁠أغنية ‌إسرائيل التي ⁠حلت في ⁠المركز الثاني، وذلك ⁠بعد احتساب نقاط التصويت العام وتصويت لجان التحكيم للدول.

وحصدت دارا البالغة 27 عاما 516 نقطة، متفوقة على الإسرائيلي نوام بيتان الذي حصد 343 نقطة في نهائي المسابقة.

وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 35، وهو أقل عدد منذ 2003، علما أن تقديرات أشارت العام الماضي إلى أن عدد مشاهديها بلغ ⁠166 مليونا، أي أكثر من عدد مشاهدي "السوبر بول" الذي يبلغ نحو 128 مليون شخص.

وفازت دارا على 24 متسابقا خلال النهائي الكبير يوم السبت في فيينا.

وحققت الإيقاعات الجذابة للأغنية ورقصاتها المصممة بإحكام نجاحا كبيرا لدى كل من المشاهدين ولجنة التحكيم.

ولم تكن دارا من بين المرشحين والمرشحات الأوفر حظا، لكنها تمكنت خلال أسبوع "يوروفيجن" من اكتساب شهرة واسعة، وخاصة بفضل أغنيتها الفائزة باللقب.

وقاطعت "يوروفيجن" محطات عامة في ​إسبانيا وهولندا وأيرلندا، وذلك بالإضافة إلى أيسلندا وسلوفينيا، احتجاجا على مشاركة إسرائيل في المسابقة.