وسيبدأ مهاجم السيتي الذي سجل 26 هدفا في 34 مباراة هذا الموسم مشواره في عالم التمثيل وفقا للصحيفة في فيلم رسوم متحركة، اسمه "ملكات الفايكنغ"، من إخراج هارالد زورات.

وقالت الصحيفة الأميركية: "هالاند سيشارك بصوته في فيلم رسوم متحركة، ليقدم نسخة عن نفسه، بتجسيد شخصية فايكنغ، وهم قدامى النرويج، يدعى "هالاند"، ويصنف هذا الفيلم في إطار كوميدي ومغامرات، تدور أحداثه في عالم المحاربين الشجعان، والمضائق الجليدية وأساطير طريق الحرير".

وقال المخرج لصحيفة "هوليوود ريبورتر": "بصفتي مخرجا نرويجيا لفيلم مغامرات فايكنغ الموجه لجمهور عالمي، فإن انضمام إرلينغ هالاند إلى فريق فيلم "ملكات الفايكنغ" يعتبر أمرا مثيرا للغاية".

وأضاف: "لقد أصبح إرلينغ بالفعل رمزا حقيقيًا للفايكنغ حول العالم: قوي، شجاع، ونرويجي أصيل. ويضفي اندماجه في هذا العالم على الفيلم طاقة وأصالة غير متوقعتين، تتناسب تماما مع هذه القصة".

ومن المقرر عرض الفيلم، الذي ستشارك فيه أيضا المغنية ريتا أورا، في وقت لاحق من هذا العام.