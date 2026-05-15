وبدا النجم متأثرا أثناء استلامه جائزة السعفة الذهبية الفخرية قبل عرض فيلم "بروبيلر وان-واي نايت كوتش"، المقتبس من كتاب أطفال من تأليفه.

وقال ترافولتا أثناء تسلمه الجائزة "لا أصدق ذلك. إنها تفوق جائزة الأوسكار".

وأصبح ترافولتا الذي لم يفز بجائزة أوسكار قط، شخصية أيقونية بين ليلة وضحاها من خلال فيلم "ساتورداي نايت فيفر".

وأحيا مسيرته الفنية المتعثرة بأدائه الأيقوني لشخصية القاتل المأجور فينسنت فيغا في فيلم "بالب فيكشن" للمخرج كوينتين تارانتينو، والذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في المهرجان عام 1994، وقد أشاد العديد من النقاد بهذا الدور ووصفوه بأنه أعظم أدواره.

وأبقى مهرجان "كان" السينمائي الجائزة الجمعة طي الكتمان حتى صعد ترافولتا إلى المسرح خلال العرض الأول لفيلمه.

وبعيدا عن الجائزة، أعلن ترافولتا (72 عاما) أنه فوجئ بقبول فيلمه الأول كمخرج، والذي تمثل فيه ابنته إيلا بلو ترافولتا، في أعرق مهرجان سينمائي في العالم، قائلا: "لم أتوقع أبدا أن يُقبل فيلمي".

ويروي فيلم "بروبيلر وان-واي نايت كوتش" قصة شاب مولع بالطائرات منذ صغره يقوم برحلة إلى هوليوود مع والدته، علما أن السيناريو عبارة عن سيرة ذاتية تدور أحداثها في العصر الذهبي للطيران.