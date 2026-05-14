وبعد إبلاغ ‌هيئة ‌إسعاف محافظة مطروح التي تقع على بعد 140 كيلومترا شرقي سيدي براني، دفعت ‌بسيارات نقلت الجثامين ‌إلى ⁠مستشفى مطروح العام.

وأكدت مصادر طبية بمطروح أن الكشف الظاهرى والمعاينة الأولية أظهرا ⁠أن ‌معظم الجثث متحللة ويصعب ⁠التعرف عليها.

وأشارت المصادر أن عملية ⁠البحث عن جثث أخرى ​مازالت مستمرة.

وأشار ⁠مصدر طبى ​إلى أنه في حال تم انتشال جثث ​أخرى بحالة تحلل مماثلة، سيتم سحب عينات لإجراء تحليل الحمض النووي (دي.إن.إيه)، بهدف تحديد هوية ​الضحايا ‌وأعمارهم.