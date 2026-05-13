ويخضع روزمارين رفقة 17 آخرين للمراقبة في مرافق صحية متخصصة صممت لعلاج الأشخاص ذوي الأمراض المعدية، وذلك بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين بسبب تفشي فيروس "هانتا" على متن السفينة التي كانوا فيها.

وقال روزمارين، البالغ من العمر 30 عاما، إنه يتوقع قضاء 42 يوما في وحدة للحجر الصحي الوطنية التابعة للمركز الطبي لجامعة نبراسكا في مدينة أوماها.

ووضع شخص أميركي ثبتت إصابته بفيروس "هانتا" في وحدة العزل البيولوجي في نبراسكا، بينما يخضع اثنان للمراقبة في وحدة للأمراض المعدية الخطيرة بمستشفى جامعة إيموري في أتلانتا.

وقال المسؤولون الصحيون إن خطر انتقال الفيروس من الركاب إلى عامة الناس منخفض جدا، وإن الأشخاص الأصحاء سيخضعون للحجر الصحي كإجراء احترازي فقط.

وقال روزمارين، وهو صانع محتوى ومصور فوتوغرافي من بوسطن، لوكالة "أسوشيتد برس" إنه ينوي الاستفادة قدر الإمكان من فترة عزله.

وأضاف أن غرفته تشبه جناحا فندقيا صغيرا، فهي تحتوي على خزانة، وتلفاز ذكي، وحمام، وثلاجة صغيرة، وسرير، وكرسي، ودراجة ثابتة. كما تحتوي على نوافذ، لكنه يبقي الستائر مغلقة لتجنب عدسات وسائل الإعلام.

وقال: “إنها غرفة جميلة جدا. لقد طلبت بالفعل طبقة إضافية للمرتبة ووسائد جديدة. أعتقد أن خطتي حاليا هي أن أعيش يوما بيوم، وهذا أفضل ما يمكنني فعله".

وتعد وحدات الحجر الصحي والعزل البيولوجي في أوماها مرافق متخصصة أنشئت لمراقبة الأشخاص الذين تعرضوا لأمراض خطيرة، أما وحدة العزل البيولوجي فتستخدم لعلاج المرضى المصابين بأمراض شديدة العدوى.

وباستثناء الأطباء الذين يرتدون معدات حماية شخصية كاملة تشمل العباءات والأقنعة عند دخول غرفته، لا يستطيع روزمارين استقبال الزوار، وحتى معظم الممرضين لا يدخلون غرفته حتى في أوقات الوجبات.

وقال: “أفتح الباب وأنا أرتدي الكمامة، ثم يضعون الطعام نحوي فألتقطه من الصينية".

وبمجرد أن بدأ الأفراد يمرضون على متن السفينة الموبوءة، طلب من الركاب البقاء في مقصوراتهم قدر الإمكان.

وأوضح روزمارين: “كنت أغادر المقصورة حوالي 15 دقيقة يوميا فقط لإعادة تعبئة المياه واستنشاق بعض الهواء النقي وأخذ طعام الفطور والغداء”، مضيفا أن الركاب التزموا باتباع التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.