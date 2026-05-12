والبدلة الرياضية التي يرتديها روبيو صورة طبق الأصل من التي كان الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو يرتديها، لحظة القبض عليه في عملية عسكرية خاطفة قبل أشهر.

وكتب شيونغ مع الصورة تعليقا ساخرا قال فيه: "وزير الخارجية روبيو يرتدي (نايكي تيك فنزويلا) على متن طائرة الرئاسة".

ويشير مصطلح "نايكي تيك فنزويلا" إلى ظاهرة عالمية انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في بداية عام 2026، بعد تداول صور لمادورو وهو يرتدي طاقما رياضيا من نوع "نايكي تيك فليس" باللون الرمادي، أثناء القبض عليه من قبل القوات الأميركية.

وفي الثالث من يناير الماضي، ألقت قوات أميركية خاصة القبض على مادورو خلال عملية عسكرية في كراكاس، حيث نقل إلى الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء.