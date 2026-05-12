وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات صورا ومقاطع فيديو لترامب وعيناه مغمضتان، مع إرفاقها بتعاليق ساخرة ومنتقدة.

كما نشر صحفي في وكالة رويترز صورة لترامب وعيناه مغمضتان خلال الاجتماع، وكتب: "الرئيس الأميركي حضور فعالية حول صحة الأمهات في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة الولايات المتحدة 11 مايو 2026".

وكتب الحساب الرسمي للاستجابة السريعة التابع للبيت الأبيض على منصة "إكس"، ردا على منشور يتضمن صورة ترامب وعيناه مغمضتان: "كان يرمش بعينيه أيها الأحمق".

ورد متابعون وقالوا إن تلك الرمشة "كانت طويلة للغاية"، فيما قال الحساب الرسمي للديمقراطيين في منشور: "قائدنا الأعلى نائم".

وتولى ترامب منصب الرئاسة عن عمر 78 عاما ليصبح أكبر رجل يتولى رئاسة الولايات المتحدة، وخلال ولايته الثانية زادت التكهنات حول صحته وعمره بسبب ظهوره في كثير من المناسبات بعينين مغمضتين أو صور أخرى بدت فيها كدمات أو علامات واضحة على جسده.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق لصحيفة "وول ستريت جورنال" أنه يغلق عينيه أحيانا خلال الاجتماعات لأن ذلك أمر مريح جدا بالنسبة له، مضيفا أن صحته "مثالية".