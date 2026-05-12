ووصل بوتين يقود سيارته شخصيا إلى فندق في موسكو لاستقبال معلمته السابقة في المدرسة فيرا غوريفيتش التي قدمت من سان بطرسبرغ للقائه.

وغلبت المفاجأة على المعلمة حين دخل "التلميذ الرئيس" إلى ردهة الفندق وتقدّم لتحيتها.

وبحسب وسائل إعلام روسية، سألته متفاجئة: "أهذا أنت، فردّ بوتين، أجل، فبادلته العناق وقبلته بحرارة".

كما دعاها الرئيس بوتين لتناول العشاء معه في الكرملين، حيث غادرا بسيارته التي قادها شخصيا.

وبحسب معلومات متداولة، كان الرئيس بوتين قد دعا معلمته لحضور العرض العسكري في عيد النصر في موسكو مؤخرا وقضاء بضعة أيام في العاصمة.