وذكر البيت الأبيض في بيان مقتضب مساء الإثنين أن ترامب، الذي سيبلغ الثمانين من عمره الشهر المقبل ويعد أكبر من انتُخب رئيسا للولايات المتحدة سنا، سيجري الفحوصات في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني يوم 26 مايو.

وكانت الحالة الصحية للرئيس محل تدقيق واسع، إلى درجة أن ترامب قال إنه ندم على خضوعه لفحوص تصوير للقلب والبطن العام الماضي لأنها أثارت تساؤلات عامة بشأن صحته.

وفي الآونة الأخيرة أشار ترامب، الذي كثيرا ما انتقد الرئيس السابق جو بايدن بسبب مسائل تتعلق بالعمر واللياقة الصحية، إلى أنه يشعر بأنه في حالة جيدة على الرغم من تقدمه في السن.

وقال ترامب في فعالية بالمكتب البيضاوي، يوم الإثنين، إنه يشعر كما كان قبل 50 عاما، مضيفًا: "أشعر حرفيا بأنني كما كنت تماما.. لا أعرف السبب، وليس لأنني أتناول أفضل الأطعمة".

وكان قد سخر الأسبوع الماضي من نظامه الرياضي، قائلا إنه يمارس التمارين "لمدة دقيقة واحدة يوميا كحد أقصى".

ويتمتع الرؤساء الأميركيون بصلاحيات واسعة بشأن المعلومات الصحية التي يختارون الكشف عنها للرأي العام.

وكان طبيب ترامب قد ذكر عقب الفحص السنوي الذي أجراه في أبريل 2025 أن الرئيس "يتمتع بلياقة كاملة" تؤهله لتولي مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال طبيبه، الكابتن في البحرية شون باربابيلا، إن وزن ترامب انخفض بنحو 20 رطلًا مقارنة بفحص أجري له عام 2020 وأظهر أنه كان قريبًا من مرحلة السمنة.