ويُحاكم لمجرّد، البالغ من العمر 41 عاما، أمام محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان جنوب شرقي فرنسا، بينما من المتوقع صدور الحكم الجمعة المقبل.

وقررت المحكمة عقد الجلسات بشكل مغلق، بناء على طلب المدعية.

وتعود القضية إلى عام 2018، حين كانت المدعية تعمل نادلة والتقت سعد لمجرّد داخل ملهى ليلي، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، بحسب روايتها.

وتقول المدعية إنها وافقت على الذهاب "لشرب كأس معه"، لكنها تتهمه باغتصابها داخل غرفته بالفندق، بينما يؤكد لمجرّد أن العلاقة تمت برضى الطرفين.

وأفادت صديقة المدعية، التي قالت إنها حضرت بعد استنجاد الأخيرة بها، بأنها وجدتها في "حالة صدمة" مع "شفتين متورمتين ونظرات شاردة".

وسبق أن وُجهت لسعد لمجرّد اتهامات مشابهة، بينها قضية في المغرب عام 2015 وأخرى في الولايات المتحدة عام 2010.

وفي فرنسا، صدر بحق الفنان المغربي عام 2023 حكم بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب شابة والاعتداء عليها بالضرب في قضية تعود إلى عام 2016.

وكان من المقرر عقد جلسة الاستئناف في يونيو 2025، قبل أن يتم تأجيلها بسبب ملاحقات قضائية طالت المدعية وأقارب لها.

وأدين خمسة أشخاص، بينهم والدة الشابة ومحامية، بتهمة طلب 3 ملايين يورو من سعد لمجرّد مقابل إسقاط الدعوى، فيما تمت تبرئة الشابة من تلك التهم.