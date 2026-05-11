وذكرت وسائل إعلام نيبالية بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تعرضت لحريق في أحد الإطارات أثناء هبوطها في مطار تريبوفان الدولي في العاصمة النيبالية كاتمندو، ما أدى إلى استنفار فرق الطوارئ داخل المطار.

ووفقا للتقارير، كانت الطائرة تقلّ 277 راكبا و11 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق في أحد الإطارات فور ملامسته المدرج أثناء عملية الهبوط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للطائرة التركية التي تعرضت للحادث.

وسارعت فرق الإطفاء والإنقاذ في المطار إلى موقع الطائرة وتمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة، فيما جرى تنفيذ عملية إجلاء احترازية لجميع الركاب وأفراد الطاقم، وفقما نقل موقع وكالة أنباء آسيا الدولية "أي إن آي".

وأكدت السلطات النيبالية أن جميع من كانوا على متن الطائرة خرجوا بسلام دون تسجيل أي إصابات.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة المطار علّقت بعض العمليات مؤقتا أثناء التعامل مع الحادث، قبل استئناف الحركة لاحقا بعد تأمين المدرج والطائرة.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسط ترجيحات أولية بأن تكون المشكلة مرتبطة بالإطار الخلفي أو نظام المكابح أثناء هبوط الطائرة على المدرج.