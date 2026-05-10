وشوهد ماكرون، في الشارع ومنطقة الكورنيش، يرافقه عدد محدود من حراسه الشخصيين وسط حركة المرور المعتادة.

وتأتي هذه الجولة غير الرسمية في إطار زيارة رسمية لمصر تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باريس والقاهرة.

والسبت، استقبل الرئيس عبد الفتاح ​السيسي نظيره الفرنسي في مدينة برج العرب الجديدة حيث أجرى الرئيسان محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ​كما أشرفا على افتتاح الفرع الجديد لجامعة سنجور في مصر.

وقال المتحدث ‌باسم الرئاسة محمد الشناوي في بيان إن الرئيسين عقدا لقاء موسعا تناول ‌تطورات القضايا ‌الإقليمية واستعرض السيسي خلاله "الجهود المصرية الرامية لاحتواء التوترات الراهنة".