وأثار ظهور جينيت في حفل زفاف موجة انتقادات في تركيا، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطت معه خلال حفل زفاف في منطقة تشاتالجا بإسطنبول.

وأدت الصورة، التي قيل إن أحد الحاضرين نشرها بعد التقاطها معه في المناسبة، إلى تساؤلات بين المستخدمين حول سبب مشاركة شخص غادر مؤخرا سفينة مرتبطة بتفش قاتل في تجمع مزدحم.

وقال لاحقا إنه عزل نفسه وبدأ بمراقبة حالته الصحية. ونقلت صحيفة "سوزجو" عنه قوله: "أنا على تواصل دائم مع الفرق الصحية. وإذا شعرت حتى بأدنى ارتفاع في الحرارة أو ضعف، فأنا مستعد لارتداء الكمامة والاتصال بالإسعاف".

كما أوضح أنه ومصور الفيديو المرافق له أدركا خطورة الوضع أثناء الرحلة بعد مشاهدة حالة أحد الركاب ظهرت عليهم الأعراض، وخاصة زوجة أول شخص توفي.

وقال: "منذ تلك اللحظة، أنا ومصور الفيديو أغلقنا على أنفسنا الغرفة، وقطعنا تمامًا أي تواصل مع الخارج".

وأوضح أنه وبعد عودته إلى تركيا أبلغ بأنه لا يحتاج إلى دخول الحجر الصحي طالما لا تظهر عليه أي أعراض.

وأضاف: "عندما وصلنا إلى تركيا، قيل لنا إنه طالما لا تظهر علينا أي أعراض، فليس من الضروري في هذه المرحلة أن نخضع للحجر الصحي. نحن نحاول عزل أنفسنا قدر الإمكان".

توضيح وزارة الصحة

وجاءت هذه الانتقادات في وقت دعت فيه السلطات التركية المواطنين إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية فقط.

وقالت وزارة الصحة التركية إن الإجراءات المتعلقة بحالات فيروس هانتا تتابَع "بدقة شديدة" وعلى أسس علمية، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إيجابية داخل البلاد.

وأضافت الوزارة: "يجب على مواطنينا الاعتماد فقط على التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتوخي الحذر من المعلومات غير المؤكدة المتداولة بين الناس".