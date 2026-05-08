وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" إلى الاتفاق، الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، إلا أن البيت الأبيض أحجم عن التعليق وأحال الأسئلة إلى وزارة العدل التي لم تعلق أيضا حتى الآن.

كما لم ترد "تيك توك" على طلب للتعليق.

وأفادت المصادر أن ‌أموال التسوية ستستخدم في ‌تمويل مشروعات يتبناها ترامب، لتحسين المظهر الجمالي في واشنطن.

وكان الرئيس الأميركي طلب من الكونغرس 10 مليارات دولار، لتمويل مجموعة واسعة من المشروعات في منطقة العاصمة، من بينها قوس النصر الذي اقترحه ترامب.

وفي عام 2024، رفعت وزارة ⁠العدل دعوى قضائية على "تيك توك" وشركته الأم "بايت ⁠دانس"، بسبب ما قالت إنه "تقاعسهما عن حماية خصوصية الأطفال على تطبيق التواصل الاجتماعي".

وتقول الولايات المتحدة إن ملايين الأطفال ⁠الأميركيين دون سن 13 عاما يستخدمون "تيك توك" منذ سنوات، وإن التطبيق "يجمع معلومات الأطفال الشخصية ويحتفظ بها".

وقالت الحكومة الأميركية إن "تيك توك" انتهك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، الذي يشترط على مقدمي الخدمات الموجهة لهم الحصول على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية للمستخدمين دون 13 عاما.

وجاء في الدعوى ​القضائية، ‌التي انضمت إليها لجنة التجارة الاتحادية، أنها تهدف إلى وضع حد "لانتهاكات تيك توك غير القانونية لخصوصية الأطفال".