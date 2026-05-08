وقال قائد الشرطة المحلية إرليشسون باسابريبو إن الضحيتين السنغافوريتين كانا ضمن مجموعة من المتنزهين على الجبل البركاني في إقليم نورث مالوكو عندما ثار صباح الجمعة.

وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن خمسة متسلقين على الأقل أصيبوا في الثوران.

وقال إرليشسون إن هناك اعتقاد أن فرق الإنقاذ تبحث عن نحو 20 متسلقا يُعتقد أنهم لا يزالون عالقين في الجبل بعد الثوران .

وقال بامبانغ سوجيونو، رئيس مركز مراقبة البركان، إنه تم منع أنشطة التسلق عند جبل دوكونو منذ 17 أبريل بسبب النشاط البركاني الزائد.

وأضاف أن المسؤولين اشتبهوا في أن المتسلقين دخلوا المنطقة المحظورة بدون إبلاغ مركز المراقبة.

وتقع إندونيسيا على منطقة تكتونية تتميز بنشاط زلزالي وبركاني شديد تعرف باسم حلقة النار في المحيط الهادئ.

ومن أشهر وأنشط براكينها: ميرابي، وسيميرو ، وجاوة، ورينجاني ، وتتركز غالبية هذه البراكين في جزر جاوة وسومطرة.